عاجل.. الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد #شوبار: الحكومة الموازية ب

#عاجل.. الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد #شوبار: الحكومة الموازية بقيادة فتحي #باشاغا وما يسمى القيادة العامة تنفذان أجندة روسية تهدف إلى اغتصاب السلطة باستخدام قوة السلاح حتى وإن كانت على جماجم الليبيين.
– مزاعم البحث عن الشرعية لايمكن الوصول إليها باستخدام العنف.
– المجتمع الدولي لن يسمح بتعرض المدنيين للموت داخل #طرابلس.
– حكومة #الدبيبة هي الحكومة الوحيدة التي يتعامل معها المجتمع الدولي وتغييرها لن يتم إلا عن طريق المجتمع الدولي. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-08-24 17:01:03
1661360463
أضف تعليقـك