عاجل.. الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد #شوبار: الحكومة الموازية ب

#عاجل.. الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد #شوبار: الحكومة الموازية بقيادة فتحي #باشاغا وما يسمى القيادة العامة تنفذان أجندة روسية تهدف إلى اغتصاب السلطة باستخدام قوة السلاح حتى وإن كانت على جماجم الليبيين.

– مزاعم البحث عن الشرعية لايمكن الوصول إليها باستخدام العنف.

– المجتمع الدولي لن يسمح بتعرض المدنيين للموت داخل #طرابلس.

– حكومة #الدبيبة هي الحكومة الوحيدة التي يتعامل معها المجتمع الدولي وتغييرها لن يتم إلا عن طريق المجتمع الدولي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-24 17:01:03

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