معاناة مضاعفة للاجئين والمهاجرين في #ليبيا فمنذ يناير هذا العام أعيد حوالي 13 أل

معاناة مضاعفة للاجئين والمهاجرين في #ليبيا فمنذ يناير هذا العام أعيد حوالي 13 ألف شخص حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط لليبيا وسُجن بعضهم وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) التي أبلغت أيضًا عن 206 قتلى و 712 مفقودًا بالبحر

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