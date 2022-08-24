عاجل

معاناة مضاعفة للاجئين والمهاجرين في #ليبيا فمنذ يناير هذا العام أعيد حوالي 13 أل

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معاناة مضاعفة للاجئين والمهاجرين في #ليبيا فمنذ يناير هذا العام أعيد حوالي 13 ألف شخص حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط لليبيا وسُجن بعضهم وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) التي أبلغت أيضًا عن 206 قتلى و 712 مفقودًا بالبحر
#الحدث




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك