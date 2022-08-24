لجنة الحقوقيين الدولية:

– على المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده للتصدي للإفلات من العقاب على الجرائم في ليبيا بموجب القانون الدولي من خلال تعزيز قدرة وفعالية آليات المساءلة الدولية.

– على الدول ومنظمات المجتمع المدني التخطيط مسبقًا للبناء على عمل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا «FFM» والتي نتهت ولايتها، وسُبل تعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في البلاد وإنصاف الضحايا، وذلك بموجب القانون الدولي.

– معالجة عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في ليبيا تتطلب دعم جهود مساءلة القضاء الليبي من خلال التحقيقات والمحاكمات الدولية المعززة التي تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

– محكمة الجنايات الدولية تدرس إنجازات وتحديات بعثة تقصي الحقائق، وتستكشف بالتفصيل مزايا وعيوب إنشاء آليات مساءلة جديدة، مثل آلية تحقيق دولية ومحكمة خاصة لليبيا.

– يجب بتجنب اتباع نهج مخصص لإنشاء آليات مساءلة دولية، وبدلًا من ذلك، يجب إنشاء آلية تحقيق مستقلة دائمة أو آلية مماثلة يجري تفعيلها عند الضرورة للتحقيق في الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا، وذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو تفويض من الجمعية العامة.

– إعطاء الأولوية لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وتشجيع بدء الإجراءات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية القضائية خارج الإقليم.

– الآلية المقترحة ستجري تحقيقات بهدف جمع المعلومات والأدلة للاستخدام المحتمل في الإجراءات الجنائية وغيرها من الإجراءات القانونية، كما ستعمل كمزود خدمة متخصص لآليات المساءلة الدولية الحالية والمستقبلية المفوضة من الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق ذات الصلة ولجان التحقيق.

– العمل على استكمال إجراءات التحقيق الدولي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، حيث ستجمع الأدلة التي يمكن لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استخدامها لاحقًا في تحقيقاتها الخاصة وتوحيدها وحفظها ومشاركتها.

#ليبيا_24

2022-08-24 17:51:44

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