المتحدث باسم قوات المنطقة الغربية محمد #قنونو، ردًا على أحمد #المسماري الناطق با

المتحدث باسم قوات المنطقة الغربية محمد #قنونو، ردًا على أحمد #المسماري الناطق باسم قوات #الكرامة: ما تقوله تهديد مباشر للعاصمة، فأنت متوهم أنك تستطيع مع حلفائك الجدد أن تتمكن من #طرابلس التي كسرتك وكسرت أحلامك.

ــ قوات #بركان_الغضب وأبطالها جاهزون للدفاع عن العاصمة وسنهزمهم مرة أخرى، وإن عدتم عدنا.

ــ عصابات #حفتر هربت وفرّت وخرجت مهزومة من #طرابلس، ولن ترجع لها مهما تحالف مع أطراف محلية أو أجنبية.

ــ العصابات التي يتحدث باسمها بوق حفتر، لم تترك جريمة محرمة في التشريعات المحلية والدولية إلا وارتكبوها عن سبق إصرار وترصد.

ــ ليس آخر هذه الجرائم، زرع الألغام في منازل المواطنين وغرف الأطفال وعشرات #المقابر_الجماعية المكتظة بجثث الرجال والنساء والأطفال.

ــ حفتر وميليشياته تنظيم عصابي إجرامي لن يهنأ الوطن ما لم يتخلص منهم، ولا نثق في عهودهم ووعودهم ومواثيقهم التي طالما نكصوا عنها وخرقوها.

ــ نطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا، الاضطلاع بدورها وإرسال مراقبين إلى #سرت و #الجفرة و #براك، لتحديد ومعرفة هويّة من يُنقلون من وإلى هذه المناطق من مرتزقة سوريين وآلاف العناصر من شركة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة.

ــ ننتظر تحقيقًا أمميًا يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها ميليشيات حفتر الإرهابية وعصابات الكاني في حق أهالي #ترهونة.

ــ على من تضرروا من عدوان حفتر في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وفقدوا أحبابهم، أو نُهبت أرزاقهم، أو تضررت مصالحهم، أو تأذوا بأي شكل، التوجه فورًا للقضاء ورفع قضايا لإنصافهم.

ــ سرت والجفرة وجنوب ليبيا والخادم اليوم، بؤر تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لـ #فاغنر من #روسيا و #سوريا، والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، لتتحول إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في #ليبيا.

ــ لا نثق في قدرة ميليشيات حفتر في إخراج أكثر من 5000 مرتزق من عناصر فاغنر ومثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا و #السودان و #تشاد، ولا نعتقد أن لهم القدرة على أن يطلبوا منهم هذا الطلب.

ــ لا نثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية، ولا يتضمن محاسبة المتورطين في العدوان على العاصمة ومدن الغرب الليبي ومن أعطى لهم الأوامر، وعلى رأسهم مجرم الحرب حفتر. #السبق

2022-08-24 17:46:22

1661363182