صور | محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يناقش مع المركز الليبي ل

صور | محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يناقش مع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية رؤية الوزارة لعام 2040، ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني. (إعلام الوزارة) #ليبيا #المرصد