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صور | محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يناقش مع المركز الليبي ل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يناقش مع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية رؤية الوزارة لعام 2040، ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني. (إعلام الوزارة) #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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