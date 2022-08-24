صور | محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يناقش مع المركز الليبي ل

صور | محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يناقش مع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية رؤية الوزارة لعام 2040، ووضع الاقتصاد الليبي الحالي وأثر سعر الصرف على الاقتصاد الوطني. (إعلام الوزارة) #ليبيا #المرصد
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