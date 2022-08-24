مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محكمة العدل الدولية، سعيد بن عربية:

– لضمان سلام واستقرار دائمين في البلاد، يجب تلبية مطالب الليبيين بالعدالة.

– الدعم القوي والمستمر والملموس لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا أمر لا بد منه.

– على المجتمع الدولي على مزيد الدعم من خلال زيادة المساهمات غير المخصصة لمكتب المدعي العام، وإعارة الخبراء الوطنيين، والتعاون الكامل مع التحقيقات الجارية وضمان تنفيذ أي أوامر اعتقال.

– ينبغي على الدول أيضًا أن تفتح سبلًا أخرى للمساءلة وإنصاف الضحايا من خلال استخدام الولاية القضائية العالمية وغيرها من الاختصاصات القضائية خارج الإقليم.

#ليبيا_24

2022-08-24 18:08:27

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