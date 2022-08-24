بالصور|| وزارة #الداخلية بحكومة #الدبيبة: إخلاء أرض زراعية مساحتها حوالي 20 هكتا

بالصور|| وزارة #الداخلية بحكومة #الدبيبة: إخلاء أرض زراعية مساحتها حوالي 20 هكتارا مملوكة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمنطقة #الحبيبية بـ #تاجوراء وتسليمها للجهاز بعد قيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها. #السبق