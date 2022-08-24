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بالصور|| وزارة #الداخلية بحكومة #الدبيبة: إخلاء أرض زراعية مساحتها حوالي 20 هكتا

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بالصور|| وزارة #الداخلية بحكومة #الدبيبة: إخلاء أرض زراعية مساحتها حوالي 20 هكتارا مملوكة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمنطقة #الحبيبية بـ #تاجوراء وتسليمها للجهاز بعد قيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها. #السبق




2022-08-24 18:44:24

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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