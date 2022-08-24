عاجل | ردا على خطابه الأخير … الدبيبة لباشاآغا : إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين. ⚡️لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات. ⚡️دع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها. (تدوينة) #ليبيا #المرصد