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عاجل | ردا على خطابه الأخير … الدبيبة لباشاآغا : إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | ردا على خطابه الأخير … الدبيبة لباشاآغا : إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين. ⚡️لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات. ⚡️دع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها. (تدوينة) #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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