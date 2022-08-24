رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا، يوجه خطاب لرئيس الحكومة منتهية الولاية:

– التزاما منا بالمسؤوليات الأخلاقية والوطنية والشرعية، وحرصنا الكامل على استقرار الدولة الليبية وحماية مصالحها من كل ما ينال من استقرارها واستقلالها وأمن مواطنيها الكرام.

– واحتراما لمبادئ الديمقراطية التي تحتم علينا الالتزام بالتداول السلمي على السلطة والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية .

– تلك ذاتها السلطة التي منحتكم الثقة وأكسبتكم الصفة وأنتم لازلتم تنازعون في ممارستها رغم انتهاء ولايتكم وصلاحيـاتكم ووجوب التسليم طواعية دون مراء أو استمراء لحالة الفوضى التي تؤثر سلبا على حياة الليبيين وتمس أمن الدولة واستقرارها .

– أناشد فيكم الأخلاق بصدق دون نفاق، وأستحضر فيكم همة المواطن الصالح الأمين على أمانة رب العالمين في دماء الليبيين، أن تجنحوا للسلم بعزة وشرف وأن تزرعوا في ثرى هذا الوطن بذرة السلام والاحترام حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبناءنا في عروق الوطن للحياة والرفاه، لا للقتال والشقاء.

– هذا بيان وبلاغ، إبراء للذمة وإقامة للحجة ودعوة وطنية صادقة نتطلع إلى استجابتكم لها بروح وطنية عالية تولي احتراما لمصلحة الوطن عما دونه من مصالح وتكتب بها مجد لشخصكم وأهلكم ومن يخلفكم من بعدكم،.

– أنكم أن تساميتم برفعة عن زيغ الشيطان بسلطة زائفة على حساب وطنكم

وشعبكم، وأثرتم تسليم السلطة سلميا تجسيدا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخا لأسس الدولة المدنية التي ضحي لأجل قيامها رجال يستحقون الوفاء لما بذلوه من نفيس التضحيات.

– ختاما ؛؛ أقول لكم إنكم مسؤولون وستسألون عما تفعلون، ولا أرجو أن ينطبق عليـكم قول الله تعالى وقفوهم “إنهم مسئولون”.

– ألا هل بلغت .. اللهم اشهد.

#ليبيا_24

2022-08-24 17:19:27

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