خالد #المبروك وزير #المالية بحكومة #الدبيبة خلال كملته بمنتدى شركاء التنمية #ليب

خالد #المبروك وزير #المالية بحكومة #الدبيبة خلال كملته بمنتدى شركاء التنمية #ليبيا: حشد الموارد المالية لغرض تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا بالتنسيق مع البنك الدولي يُعد هدفاً رئيسياً لهذا المنتدى.

– ذلك سيكون وسيلة لمساعدتنا في الحصول على المساعدات الفنية التي نحتاجها في مختلف المجالات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم والنفط والغاز والمياه.

– وزارة المالية ستقوم بدورها كحلقة وصل بين مجموعة #البنك_الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية الراغبة في الاستفادة من خدمات البنك والمساعدات الفنية التي يقدمها من أجل المساهمة في إحداث تنمية مستدامة ببلادنا الحبيبة.

– مجموعة البنك الدولي اليوم يقدمون يد العون لمساعدتنا في الجانب الفني والتقني والاستشاري لأجل خلق مصادر متنوعة للاقتصاد الوطني.

#السبق

2022-08-24 20:50:50

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