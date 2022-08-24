خبر | رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة يبحث في #روما اليوم مع ” كلاوديو ديسكالزي ” رئيس شركة إيني المشاريع الاستراتيجية للشركة في #ليبيا فيما أعرب الأخير عن استعداده لإطلاق استثمارات جديدة في الغاز على أساس المنفعة المتبدالة و تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة مرحباً بخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج حتى 2 مليون برميل نفط يوميًا . #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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