خبر | رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة يبحث في #روما اليوم مع ” كلاوديو ديسكالزي ” رئيس شركة إيني المشاريع الاستراتيجية للشركة في #ليبيا فيما أعرب الأخير عن استعداده لإطلاق استثمارات جديدة في الغاز على أساس المنفعة المتبدالة و تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة مرحباً بخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج حتى 2 مليون برميل نفط يوميًا . #المرصد ( بيان )