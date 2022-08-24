أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، على استعداد الوزارة للعم

أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، على استعداد الوزارة للعمل على تنفيذ المتطلبات اللازمة لمعالجة ملف الاعتماد الدولي لكليات الطب، مشيرًا إلى أهمية تنسيق العمل المشترك بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في سبيل تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرا الصحة والتعليم العالي بعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات التعليمية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الاعتماد الدولي لكليات الطب.

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