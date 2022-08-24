مدير الممارسات بالبنك الدولي، إريك بورجن، خلال منتدى شركاء التنمية الذي نظمته وز

مدير الممارسات بالبنك الدولي، إريك بورجن، خلال منتدى شركاء التنمية الذي نظمته وزارة #المالية: هناك تناقص في حصة الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بالمقارنة مع العام 2010.

– التناقص في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سببه الصراع المستمر منذ 2011 ما أثر على مستوى معيشة المواطنين بشكل كبير.

– #البنك_الدولي لم يضع في تقريره نصف السنوي لعام 2022 توقعات بشأن الاقتصاد الليبي بسبب درجة عدم الثقة العالية فيه.

– حالة عدم الثقة بسبب وجود مخاطر داخلية متعلقة بوجود حكومتين ومخاوف من الانزلاق إلى العنف مجددًا

– أحذر من مخاطر داخلية وخارجية قد تؤثر على النمو الاقتصادي.

– هناك ضريبة فادحة دفعها السكان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في العامين 2019 و2020.

– #التضخم ارتفع في #ليبيا بنسبة 6 و7% بسبب عوامل عدة متعلقة بارتفاع الأسعار مع تقلص واردات الحبوب بسبب الحرب في #أوكرانيا.

– الأزمات المتعلقة بالكهرباء والماء والنقل أسهمت في رفع التضخم.

– ليبيا تعتمد بشكل كبير على #روسيا وأوكرانيا فيما يخص المنتجات الغذائية.

– مع اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت هناك فجوة كبيرة في الواردات الزراعية وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و22%.

– هناك عوامل عدم ثقة تصعب التوقعات بشأن الاقتصاد الليبي مثل عدم الشفافية بخصوص الإنفاق الحكومي ما يعقد تحديد المسؤوليات والمحاسبة.

– الإنفاق الحكومي في النصف الثاني من العام الجاري غير واضح.

– جائحة #كورونا أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وأحذر من خطر المتحورات وقلة التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا.

– عدد من تلقوا اللقاح في ليبيا ما زال أقل من دول مجاورة مثل #تونس و #المغرب وحتى #الجزائر. #السبق

2022-08-25 00:21:45

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