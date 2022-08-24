عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى:

– خطاب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كان خطابا عقلانيا ومتزنا باتجاه حل الأزمة بشكل سلمي وحقن دماء الليبيين

– رد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة كان ردا غير دبلوماسي أو عقلاني، وهو يؤجج للحرب والفتنة

– الدبيبة يحكم في جزء بسيط من طرابلس، وهو يحاول شراء الولاءات بالمال الذي لديه، وليس جميع الليبيين يستطيع شراؤهم.

– الدبيبة جرى اعتماده وتزكيته من مجلس النواب وتسلم السلطة بشكل سلمي وعليه اليوم أن يخرج ويسلّم السلطة بشكل سلمي

– تأييد الحكومة الليبية ليس تأييدا لأشخاص معينين ولكن لأنها نتجت بتوافق ليبي ليبي دون مسارات خارجية

#ليبيا_24

2022-08-25 00:34:48

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