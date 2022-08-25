📸// شركة الكهرباء:

– رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي بحث مع ممثلي شركة انكا التركية الأعمال المنجزة للمحطات القائمين عليها و تقديمهم مقترح بإنشاء محطات توليد أخرى في كامل ربوع البلاد .

– تم الاتفاق على تنفيذ عدة مشاريع لإنشاء محطات توليد داخل ليبيا من ضمنهم محطتي مصراتة و غرب طرابلس الاستعجاليتين طالبا منهم استعراض أعمالهم المنجزة وتوضيح الوضع الحالي للمشاريع القائمة و مواعيد دخولهما على الشبكة الكهربائية .

– المشاي شدد على ضرورة الاستعجال في إتمام المشاريع بوتيرة سريعة و إدخالها على الشبكة لتخفيض الاحمال والتقليل من عدد ساعات طرح الاحمال .

– تم مناقشة الاتفاق مع شركة انكا التركية على توزيع اعمالها داخل ليبيا وذلك بإنشاء محطات أخرى بقدرات إنتاجية عالية تساهم في استقرار الشبكة .

– مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يعمل بشكل متواصل لإتمام المشاريع الحالية و تنفيذ محطات أخرى من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وسيشرف على ذلك بنفسه ليضمن مبدأ المصداقية و الشفافية امام أبناء الشعب الليبي .

#ليبيا_24







2022-08-25 03:47:43

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