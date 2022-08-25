صور | السيطرة على الحريق الذي إندلع بحقل A103 التابع لشركة الزويتينة غربي #أوجلة ، جراء انفجار إحدى آبار النفط ليلة البارحة. #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الفاكهة البعلية، من أهم الزراعات التي تشتهر بها مدينة طبرق.. اليوم هل أصبحت مهدد
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الغش في الامتحانات… آفة تحاصر عقول الطلاب العرب
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
النشرة البحرية الانجليزية ليوم الخميس الموافق 2022/08/25 م
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 25 اغسطس 2022
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك