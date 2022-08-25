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صور | السيطرة على الحريق الذي إندلع بحقل A103 التابع لشركة الزويتينة غربي #أوجلة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | السيطرة على الحريق الذي إندلع بحقل A103 التابع لشركة الزويتينة غربي #أوجلة ، جراء انفجار إحدى آبار النفط ليلة البارحة. #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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