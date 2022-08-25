نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (2022/08/25)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى أخر مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
• الريح بحري إلى شرش بينما يكون شرش إلى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة عند سقوط الامطار.
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