قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في بداية اجتماع مجلس الوزراء ال

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن حكومته مستمرة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي إلى حين عقد الانتخابات ولا تراجع في ذلك، و أضاف، لن نسمح للعابثين بأمن العاصمة والإضرار بها وسنكون لهم بالمرصاد ،مطالبا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بإصدار القاعدة الدستورية التي توصل إلى الانتخابات.

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