محمد #بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة #حفتر: الحرب في #طرابلس، ستكون بتأثي

محمد #بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة #حفتر: الحرب في #طرابلس، ستكون بتأثير الحرب في #أوروبا، بذرائع وشخوص محلية.

ــ حفتر والذى يُشاع أنه الآن في #موسكو، اجتمع بقياداته قبل سفره وقال: “هذه المرة الأمر مختلف”، بينما لم يتبق لباشاغا إلا الاعتراف الروسي به، ولذلك فهو ليس بعيدًا عن المخطط.

ــ الروس سيدعمون محاولة الاجتياح، والأتراك سيقاومونها سرًا، والليبيون سيدفعون الثمن.

ــ إسقاط منظومة دفاع جوي روسية، لطائرة استطلاع أمريكية، إشارة بأن هذه المنطقه أصبحت مُحرمة على طائرات الاستطلاع هذه. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-25 16:06:03

1661443563