عاجل ليبيا نيوز

نائب رئيس حكومة الدبيبة حسين القطراني: الحكومة تتعرض حاليا إلى ضغوط ونتمنى أن لا

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نائب رئيس حكومة الدبيبة حسين القطراني: الحكومة تتعرض حاليا إلى ضغوط ونتمنى أن لا تنجر البلاد نحو سفك الدماء
القطراني: الحكومة لم تسعى لجر البلاد يوما نحو القتال والانتخابات أولى أولوياتها
حسين القطراني: نتمنى من رئيس الوزراء أن يكون خطابه تصالحيا وينبذ الفرقة ولحفظ دماء الليبيين ونحن معه
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك