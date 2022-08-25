نائب رئيس حكومة الدبيبة حسين القطراني: الحكومة تتعرض حاليا إلى ضغوط ونتمنى أن لا تنجر البلاد نحو سفك الدماء

القطراني: الحكومة لم تسعى لجر البلاد يوما نحو القتال والانتخابات أولى أولوياتها

حسين القطراني: نتمنى من رئيس الوزراء أن يكون خطابه تصالحيا وينبذ الفرقة ولحفظ دماء الليبيين ونحن معه

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