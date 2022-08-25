عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً، بحضور رئيس الوزراء، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، رئيس الأركان العامة، فريق أول ركن، محمد الحداد، رئيس جهاز المخابرات، فريق حسين العائب، وزير الداخلية المكلف، السيد بدرالدين التومي، ورؤساء الأركان النوعية، رئيس جهاز الأمن الداخلي، السيد لطفي الحراري، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.

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