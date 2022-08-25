الدبيبة خلال اجتماع لمجلس وزراء حكومته: حكومة الوحدة الوطنية مُستمرة في عملها ب

#الدبيبة خلال اجتماع لمجلس وزراء حكومته: حكومة الوحدة الوطنية مُستمرة في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي، وستُسلم مهمتها بعد #الانتخابات لحكومة منتخبة ولا تراجع عن ذلك.

ــ لن نسمح بالإضرار بأمن العاصمة والمدنيين وسنقف لهم بالمرصاد.

ــ الليبيون سئموا حروبكم وصراعاتكم التي عودتونا عليها ولا يريدون إلا الانتخابات ليتخلصوا من كل الطبقات السياسية التي جثمت على #ليبيا منذ 10 سنوات.

ــ إن كنتم فعلاً تحبون شعبكم فأشرف وأنبل لكم، الضغط على من يُعطل الانتخابات.

ــ فلنصدر القاعدة الدستورية بدلاً من تجميع السلاح ودفع الأموال وتجهيز سيارات الإسعاف وحفر القبور.

ــ أطالب #عقيلة صالح وخالد #المشري أن يطلقوا سراح الليبيين بإصدار القاعدة الدستورية التي توصلنا إلى الانتخابات.

ــ لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت، بعدما حرموا الشعب الليبي من حقه بالانتخابات طيلة هذه السنوات.

ــ بقاء حكومة الوحدة الوطنية، هو الضمان الوحيد للضغط على هذه الأطراف، وإلا سيستمرون في صفقة التمديد مرة وأخرى.

ــ القوة القاهرة التي أعلن عنها عماد #السائح، هي بسبب لائحة الطعون، والتي استغلها من يريد إفساد الانتخابات.

ــ #المفوضية قالت أعطوني قانونًا سلميًا أنفذ به الانتخابات، وما يحدث خلاف سياسي لن يتم حله إلا عبر الانتخابات.

ــ هذه الحكومة حوربت منذ أول يوم لها، ومنعوها من دخول مدن بعينها، وسحبوا عنها الثقة بعد 5 أشهر.

ــ فعلوا كل شيء من أجل إفساد فرحة الليبيين، لكننا سنقاوم لينتصر هذا الشعب. #السبق

2022-08-25 17:35:36

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