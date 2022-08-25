عضو مجلس #النواب علي #الصول: الحكومة الليبية ستدخل #طرابلس الأيام القادمة وتتمكن من السلطة دون إراقة نقطة دم واحدة.

– خطاب رئيس الحكومة فتحي #باشاغا يوم أمس هو دليل على أن الحكومة لا تريد الحرب وتريد حقن الدماء، ولكن رد #الدبيبة كان سلبيا وهو يجر البلاد إلى حرب.

– الدبيبة يناقض نفسه وقال إنه سيستبدل خيم العزاء بخيم الأفراح ولكن أفعاله الآن تظهر العكس.

– على الرغم من تسلمه السلطة بشكل سلمي إلا أن الدبيبة لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وهو متمسك بالكرسي ولا يريد الخروج. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-25 18:38:33

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