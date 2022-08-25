بالصور|| هيئة السلامة الوطنية #الزاوية_الغرب تُعلن السيطرة على حريق شب في ورشة ل

بالصور|| هيئة السلامة الوطنية #الزاوية_الغرب تُعلن السيطرة على حريق شب في ورشة لصيانة السيارات بمنطقة #الحرشة.
.. وشهود عيان: احتراق أكثر من 80 سيارة بعدد من ورش السيارات عقب جريمتي قتل بمنطقة الحرشة بالزاوية الغرب.
– النيران اشتعلت في ورشتي؛ صبري الجبو، وعادل مادي، بشارع البريد إثر تبادل إطلاق النيران بـ”الآر بي جي” ومختلف الأسلحة.
– الاشتباكات مستمرة منذ صباح اليوم عقب مقتل أحد العناصر المسلحة محمد يوسف ميره الملقب بالحمصة والشاب عبدالرحيم الأديوش.
– هناك 3 جرحى بحالة حرجة حتى الآن وآخر من عائله أبوتربة بجروح بسيطة
الاشتباكات نتج عنها حرق عدد من المنازل وسيارة أمام معهد المعلمين قُتل أحد الأشخاص بداخلها.
– الطرق الداخلية بمنطقة الحرشة مقفلة بسواتر ترابية والوضع الأمني غير مستقر. #السبق
2022-08-25 19:26:38
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