بالصور|| هيئة السلامة الوطنية #الزاوية_الغرب تُعلن السيطرة على حريق شب في ورشة ل

بالصور|| هيئة السلامة الوطنية #الزاوية_الغرب تُعلن السيطرة على حريق شب في ورشة لصيانة السيارات بمنطقة #الحرشة.

.. وشهود عيان: احتراق أكثر من 80 سيارة بعدد من ورش السيارات عقب جريمتي قتل بمنطقة الحرشة بالزاوية الغرب.

– النيران اشتعلت في ورشتي؛ صبري الجبو، وعادل مادي، بشارع البريد إثر تبادل إطلاق النيران بـ”الآر بي جي” ومختلف الأسلحة.

– الاشتباكات مستمرة منذ صباح اليوم عقب مقتل أحد العناصر المسلحة محمد يوسف ميره الملقب بالحمصة والشاب عبدالرحيم الأديوش.

– هناك 3 جرحى بحالة حرجة حتى الآن وآخر من عائله أبوتربة بجروح بسيطة

الاشتباكات نتج عنها حرق عدد من المنازل وسيارة أمام معهد المعلمين قُتل أحد الأشخاص بداخلها.

– الطرق الداخلية بمنطقة الحرشة مقفلة بسواتر ترابية والوضع الأمني غير مستقر. #السبق











2022-08-25 19:26:38

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