نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا. المجموعة الأولى: أياكس – ليفربول – نابول

نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا. 🏆

المجموعة الأولى: أياكس – ليفربول – نابولي – رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد – ليفركوزن – كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ – برشلونة – إنتر ميلان – فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت – توتنهام – سبورتنج لشبونة – مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان – تشيلسي – سالزبورج – دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد – لايبزيج – شاختار دونيتسك – سيلتيك – سيلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – إشبيلية – دورتموند – كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – يوفنتوس – بنفيكا – مكابي حيفا

في رأيك – ما هي المجموعة الأقوي؟ 🤔🔥

#ليبيا_24

2022-08-25 19:33:27

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