نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا. المجموعة الأولى: أياكس – ليفربول – نابول

نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا. 🏆
المجموعة الأولى: أياكس – ليفربول – نابولي – رينجرز
المجموعة الثانية: بورتو – أتلتيكو مدريد – ليفركوزن – كلوب بروج
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ – برشلونة – إنتر ميلان – فيكتوريا بلزن
المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت – توتنهام – سبورتنج لشبونة – مارسيليا
المجموعة الخامسة: ميلان – تشيلسي – سالزبورج – دينامو زغرب
المجموعة السادسة: ريال مدريد – لايبزيج – شاختار دونيتسك – سيلتيك – سيلتيك
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – إشبيلية – دورتموند – كوبنهاجن
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان – يوفنتوس – بنفيكا – مكابي حيفا
في رأيك – ما هي المجموعة الأقوي؟ 🤔🔥
#ليبيا_24
2022-08-25 19:33:27
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