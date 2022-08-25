أبدت شركة إيني الإيطالية عن استعدادها لإطلاق مرحلة جديدة في ليبيا، تستهدف من خلا

أبدت شركة إيني الإيطالية عن استعدادها لإطلاق مرحلة جديدة في ليبيا، تستهدف من خلالها مجموعة من الاستثمارات التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات التي من شأنها تلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والاوروبي، جاء ذلك خلال لقاء جمع إدارة الشركة الإيطالية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في العاصمة الإيطالية روما.

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