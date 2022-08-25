رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو:

– الاعتراف نهائياً بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بشرعية الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

– ليستا حكومتين بل حكومة واحدة شرعية برئاسة فتحي باشاغا يواجهها شخص متمرد منتهي الولاية منتحل الصفة يتمترس بطرابلس وسكانها ويشتري بقاءه غير الشرعي بالرشاوى”.

– هذه هي الحقيقة لا يضيرك أن تعترف بها ولك الحق في تحديد مواقفك لكن ليس خارج نطاق الحقيقة، ولن يكون هناك أي بديل عسكري أو غيره ومعلوماتك يا دكتور غير صحيحة.

– في هذه المرحلة لن يكون ولا خيار عن ممارسة الحكومة الشرعية صلاحياتها ومهامها في طرابلس سلماً، وذلك ما نتمنى أو حرباً إذا دعت الضرورة واستمر تعنت الدبيبة المتمرد.

#ليبيا_24

2022-08-25 21:17:21

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