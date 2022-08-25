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في إطار ارساء تعاون مشترك بين المركز الوطني للأرصاد الجوية ومؤسسات التعليم العال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في إطار ارساء تعاون مشترك بين المركز الوطني للأرصاد الجوية ومؤسسات التعليم العالي في مختلف المناطق
انعقد اليوم الخميس الموافق 25 / 8 / 2022 م
اجتماع بين السيد / رئيس المركز والسيد / رئيس جامعة خليج السدرة
بحضور كل من
السيد / مدير إدارة المحطات، السيد / مراقب أرصاد سرت والسيد / مدير مكتب الشؤون القانونية
وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرصد الجوي وغيره





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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