في إطار ارساء تعاون مشترك بين المركز الوطني للأرصاد الجوية ومؤسسات التعليم العالي في مختلف المناطق
انعقد اليوم الخميس الموافق 25 / 8 / 2022 م
اجتماع بين السيد / رئيس المركز والسيد / رئيس جامعة خليج السدرة
بحضور كل من
السيد / مدير إدارة المحطات، السيد / مراقب أرصاد سرت والسيد / مدير مكتب الشؤون القانونية
وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرصد الجوي وغيره
في إطار ارساء تعاون مشترك بين المركز الوطني للأرصاد الجوية ومؤسسات التعليم العال
في إطار ارساء تعاون مشترك بين المركز الوطني للأرصاد الجوية ومؤسسات التعليم العالي في مختلف المناطق
أضف تعليقـك