عاجل

صور | استمرار العمل في مشروع سوق الأوراق المالية #بنغازي ( البورصة ) في مقر المث

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | استمرار العمل في مشروع سوق الأوراق المالية #بنغازي ( البورصة ) في مقر المثابة الثورية ( الأم ) سابقًا باشراف لجنة استقرار بنغازي على ان يباشر عمله و التداول العام القادم #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك