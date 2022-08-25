صور | استمرار العمل في مشروع سوق الأوراق المالية #بنغازي ( البورصة ) في مقر المث

صور | استمرار العمل في مشروع سوق الأوراق المالية #بنغازي ( البورصة ) في مقر المثابة الثورية ( الأم ) سابقًا باشراف لجنة استقرار بنغازي على ان يباشر عمله و التداول العام القادم #ليبيا #المرصد