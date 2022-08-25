#هانيبال_القذافي في رسائل عبر محاميه وموكلته: أنا رهين اعتقال سياسي وابتزاز ولم أحظ بأي محاكمة منذ 2016، وقرار احتجازي مسيس.

– لا يوجد ما يؤكد اختفاء موسى الصدر في #ليبيا فهو اختفى في #روما.

– عبد السلام جلود كان مسؤولاً عن ملف #لبنان خلال فترة اختفاء موسى الصدر.

– جلود استقبل الصدر في #طرابلس قبل اختفائه ووالدي لم يلتقيه وكان وقتها في #سرت.

– لا أملك أي معلومة لتقديمها بشأن اختفاء موسى الصدر.

– رتبت للقاضي اللبناني حسن الشامي لقاءات مع مسؤولين في فترة حكم القذافي.

– القاضي اللبناني استمع لشهادات من عبد السلام جلود ومسؤولين آخرين ولم يقدموا أي معلومات للقاضي. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-08-25 23:36:06

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