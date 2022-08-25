أفادت وزارة العمل والتأهيل أن عدد العمالة الأجنبية المسجلة حتى يوليو الماضي 896 ألف عامل من جنسيات مختلفة تم استجلابهم بعد الحصول على أذونات عمل، وأضافت الوزارة بأن الأرقام المسجلة للعمالة الأجنبية غير حقيقية وسوق العمل الليبي يضم أكثر من 1.5 عامل أجنبي يتواجد بشكل غير قانوني ، موضحاً بأن الوزارة منحت للعمالة غير المنظمة فرصة التسجيل من خلال فتح باب التعاقد مع المؤسسات وأصحاب الأعمال حتى مع عدم وجود إذن عمل سابق

#الحدث_الليبي