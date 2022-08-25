أعلنت مديرية أمن طبرق عن مداهمة وكر لممارسة الدعارة وإلقاء القبض على جميع الموجو

أعلنت مديرية أمن طبرق عن مداهمة وكر لممارسة الدعارة وإلقاء القبض على جميع الموجودين به والذي تبين أنهم يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، وذلك داخل إحدى الأحياء السكنية بمدينة طبرق، وأضافت المديرية أن فحوصات التحاليل أظهرت أنهم مصابون بأمراض معدية خطيرة، مؤكدة أنهم اعترفوا بقدوم العديد من الجنسيات الليبية وغيرها، وأنه تم إيداعهم بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص

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