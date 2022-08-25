المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف:

– مشروع التوافق الوطني الليبي الليبي هو الذي يؤسس للدولة الليبية الدستورية الديمقراطية ويستوعب الجميع.

– حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها وصارت في حكم العدم قانونيا.

– الحكومة الليبية الجديدة لها الشرعية وتمثل مشروع التوافق الوطني الليبي الليبي.

– المهم حالياً الحفاظ على كيان الدولة الليبية بوجود حكومة واحدة تعمل في كل مناطق ليبيا ولا تقصي احدا لكي توحد مؤسسات الدولة وتعالج الأزمة الأمنية و تنهي الإنقسام وتقدم الخدمات بعدالة لكل مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا ومن ثم انجاز الإنتخابات في موعدها .

#ليبيا_24

2022-08-26 01:03:15

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