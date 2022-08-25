عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها من التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، وقالت اللجنة في بيان لها إن ما يحصل هو بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.

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