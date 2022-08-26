عماد #السايح رئيس #المفوضية العليا للانتخابات: #الانتخابات هي الحل المبدئي والحص

عماد #السايح رئيس #المفوضية العليا للانتخابات: #الانتخابات هي الحل المبدئي والحصري المطروح للخروج من الأزمة.

– ليس هناك تدخلات أجنبية في الانتخابات، والعملية الانتخابية قرار ليبي.

– المجتمع الدولي يعلم أن الحل الوحيد في #ليبيا هو الانتخابات.

– لم أتواصل مع #النائب_العام بشأن ما أعلنه الأيام الماضية، وأنتظر أن يزودني بمصادر المعلومات وحيثيات الأرقام التي كشف عنها.

– النائب العام أشار إلى 300 ألف 800 بطاقة لا أعلم عنها شيئا.

– النائب العام تحدث أيضا عن وجود أكثر من 30 حزب، فأين هي، وما مدى تأثيرها وضغطها على مجلسى #النواب و #الدولة؟.

– مؤسسات المجتمع المدني أيضا ضعيفة جدا وغائبة عن المشهد.

– الخلاف على #الدستور في مادتين هما ترشح العسكر وازدواجية الجنسية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-26 02:10:08

1661479808