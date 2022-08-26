لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: – تابعنا استهداف قوات الدفاع الجوي بالق

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب:

– تابعنا استهداف قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة الطائرة المسيرة التي أسقطت بضواحي مدينة بنغازي الأمنة الإثنين الماضي ومحاولتها اختراق المجال الجوي جنوب غرب منطقة بنينا.

– نشيد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة للدفاع وحماية الأراضي ومقدرات الليبيين برًا وجوًا وبحرًا.

– نرفض وندين بشدة الأعمال والمحاولات الخارجية التي تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لليبيا والتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية وللدول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

– على الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا وخرقا للسيادتها الوطنية.

– المسؤولية الوطنية للقيادة العامة للجيش تكمن في محاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية والحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها وتحقيقا للتعايش السلمي والوءام الأهلي والاجتماعي.

– الجيش هو الضامن لقيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة واحترام المسار الديمقراطي.

– كل ذلك يدعو الدول المعنية بالقضية الليبية أخذ ذلك في الاعتبار وعلى أهمية وضرورة التعاون المشترك مع القيادة العامة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والقوى الوطنية الحقيقية في ليبيا لتحقيق هذه الغايات.

#ليبيا_24

2022-08-26 00:53:16

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