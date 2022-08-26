المحلل السياسي #السنوسي_إسماعيل: مشروع التوافق الوطني الليبي الليبي هو الذي يؤسس للدولة الليبية الدستورية الديمقراطية ويستوعب الجميع.

– حكومة #الدبيبة انتهت ولايتها وصارت في حكم العدم قانونيا.

– الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي #باشاغا لها الشرعية وتمثل مشروع التوافق الوطني الليبي الليبي.

– المهم حالياً الحفاظ على كيان الدولة الليبية بوجود حكومة واحدة تعمل في كل مناطق #ليبيا ولا تقصي أحدا لكي توحد مؤسسات الدولة وتعالج الأزمة الأمنية وتنهي الإنقسام وتقدم الخدمات بعدالة لكل مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا ومن ثم إنجاز #الانتخابات في موعدها. #السبق

2022-08-26 01:49:29

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