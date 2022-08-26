نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (26/08/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى أخر مع سقوط أمطار متفرقة من ساحل الجبل الأخضر الي درنة.

• الريح شرش بينما يكون غربي الي باش على الساحل الممتد من شحات الي طبرق سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة عند سقوط الامطار.