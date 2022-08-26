أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال “باتريك بوياني”، التزام الشركة بالكامل تجاه ليبي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال “باتريك بوياني”، التزام الشركة بالكامل تجاه ليبيا، معرباً عن استعدادها لإطلاق استثمارات جديدة لزيادة إنتاج النفط الليبي لتزويد السوق العالمية.

وقال في لقاء له بباريس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، إن توتال تهدف إلى مساعدة ليبيا في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال استخدام مواردها الطبيعية، بما في ذلك الطاقة الشمسية التي ستعمل بشكل مباشر على تحسين إمكانية الحصول على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة للشعب الليبي.

#الحدث_الليبي