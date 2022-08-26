شركة الكهرباء: اجراء الإختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعج

شركة الكهرباء: اجراء الإختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي .

في سباق مع الزمن وبخطوات متسارعة ، يسعى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية من خلال إدخال وحدات التوليد بالمشاريع الاستعجالية ، ومن بين هذه المشاريع ، #مشروع محطة طبرق الاستعجالي التي تبلغ قدرته الإنتاجية 740ميجاوات المتكون من أربع وحدات توليد ، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة توليد 185ميجاوات ، حيث بدأت التجارب التشغيلية للوحدة الغازية الأولى وستكون على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القريبة القادمة لتدعم الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 185ميجاوات .

#ليبيا_24











2022-08-26 16:33:41

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