ذكر مصرف ليبيا المركزي، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتمع مع السف

ذكر مصرف ليبيا المركزي، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتمع مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، و مسؤولين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أثنت على التطور الملحوظ في أداء مصرف ليبيا المركزي لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عددٍ من الأزمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى جهوده في تطوير معدلات الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري.

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