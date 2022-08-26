صور | ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الامريكي لدى #ليبيا يلتقي الصديق الكبير في #تونس وممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لدعم خطوات الاستقرار النقدي و تنويع مصادر الدخل و الشفافية و توحيد المؤسسات لضمان إدارة مصادر الثروة من قبل جميع الليبيين ولفائدتهم. (السفارة الامريكية) #المرصد
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ليبيا مباشر
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