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صور | ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الامريكي لدى #ليبيا يلتقي الصديق الكبير في

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الامريكي لدى #ليبيا يلتقي الصديق الكبير في #تونس وممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لدعم خطوات الاستقرار النقدي و تنويع مصادر الدخل و الشفافية و توحيد المؤسسات لضمان إدارة مصادر الثروة من قبل جميع الليبيين ولفائدتهم. (السفارة الامريكية) #المرصد



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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