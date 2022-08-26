وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية، انتصار عبود: – بيانات السفارات ال

وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية، انتصار عبود:

– بيانات السفارات الأجنبية والبعثة الأممية لا تخلو من كلمة تنظيم الانتخابات.

– أي شخص مستفيد من الوضع الحالي في ليبيا تجد في كلامة كلمتي تنظيم الانتخابات.

– لماذا ذاكرتنا ضعيفة؟ أو لماذا يظنون بأن عامة الشعب لا يعرفون الأسباب الحقيقة؟ أو بأن من يتغنى بالانتخابات فهو كالذي يطبطب علي طفل للنوم.

– الحقيقة التي ليست خفية علي أحد ولكن لنذكر لعل الذكري تنفع المؤمنين.

– الدبيبة تعهد بعدم الترشح، وإقفال المفوضية جاء من قبل تيار معين في طرابلس، وتصريح وزير الداخلية للحكومة المنتهية جاء بعدم القدرة علي تأمين وتنظيم الانتخابات، إلى جانب إعلان القوة القاهرة من المفوضية وإلغاء الانتخابات.

– لا وجود لانتخابات في ظل وضع أمني هش وانقسام مؤسسات ونظام مربعات أمنية وضعف لوزارة داخلية لا يمكن حماية صندوق انتخابات.

#ليبيا_24

2022-08-26 21:37:16

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