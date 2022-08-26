عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – الجهود بين مجلسي النواب ومجلس الدولة الحال

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– الجهود بين مجلسي النواب ومجلس الدولة الحالية تصب في حل مشكلة السلطة التنفيذية وآلية التسليم والاستلام بشكل سلس قبل استئناف المشاورات بشأن المسار الدستوري لإجراء الانتخابات.

– على عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة والخروج بشكل لائق لكونه جنب البلاد ويلات الحروب والزج بأبناء الوطن الواحد للاقتتال.

– في حال رغبة “الدبيبة” برئاسة ليبيا، فعليه أن يترشح للانتخابات ويقدم شهاداته العلمية وسيرته الذاتية ويترك الأمر للناخبين.

– كل الأطراف ترفض الحرب سواء كانت من مجلس النواب أو مجلس الدولة وحتى المجلس الرئاسي الذي أعلن مؤخرا تشكيل لجنة للدفاع عن “الدبيبة” الذي يتعنت في تسليم السلطة وهو المشكلة الوحيدة التي تحول دون تسليم السلطة سلميا.

– الهالة الإعلامية التي يروج لها الدبيبة باتت واضحة وهناك وزارء في حكومة الدبيبة يعارضون بقاءه في السلطة بعد انتهاء ولايته

– تسليم الدبيبة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بات قريبا.

#ليبيا_24

2022-08-26 21:33:20

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