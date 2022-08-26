المكتب الإعلامي لمجلس النواب: – النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ي

المكتب الإعلامي لمجلس النواب:
– النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، يؤكد لـ سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” بالعاصمة تونس المخاوف من تدهور الوضع الأمني في غرب البلاد خصوصاً في ظل تعنت حكومة الوحدة تسليم السلطة بعد إنتهاء ولايتها.
اللقاء تناول الأزمة السياسية والأمنية وسُبل حلها ، وتم خلال اللقاء توضيح رؤية مجلس النواب للحل والتأكيد على ضرورة وضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية وسيادة القرار الليبي
– اللقاء تناول أيضا مناقشة مُقترح مستفيد لإدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية والمخاوف من تحوله لإدارة الصراع بدل ايجاد حل للصراع وكذلك تعارضه مع سيادة الدولة وإدارتها لمواردها.
– تم التأكيد على الحاجة الحقيقية أن تكون البرامج المستهدفة لدعم الشفافية ومكافحة الفساد والرقابة الدقيقة على الصرف وفق الميزانية العامة للدولة بآليات عادلة وشفافة ومنع الصرف من خارج الميزانية.
– تم التأكيد على ضرورة العمل على منع التدخلات الخارجية في القضية الليبية التي أضرت كثيراً بالعملية السياسية واعاقت الوصول الى حل.
– حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب ” عبدالسلام نصيه و عزالدين ابوراوي و يوسف الفرجاني و مولود الاسود.
#ليبيا_24
2022-08-27 00:55:33
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