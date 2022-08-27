عضو مجلس النواب علي التكبالي : – يتكلمون عن الانتخابات وبالأمس أحدهم قال إنه اخ

عضو مجلس النواب علي التكبالي :

– يتكلمون عن الانتخابات وبالأمس أحدهم قال إنه اخترق المنظومة للرقم الوطني.

– لو كان الدبيبة يرى كل ذلك ولا يعيه هذه مشكلة.

– ليبيا غير مستقلة ومن يدير الأمن هم الأجانب الذين وضعوا عبد الحميد الدبيبة في المشهد رغم علمهم أنه لا يستطيع إدارة البلاد.

– أعرف من الذي جاء به، وما يريده أن يفعل هذا الوالي العثماني الثاني بعد استقلال ليبيا وهو وضع ليبيا في دوامة كبيرة.

– بريطانيا هي من تتحكم بكل شيء والصديق الكبير لا يتحكم في شيء بل يتفاعل مع ما يريده هؤلاء.

– أتمنى أن تحكم الحكومة الليبية، وتكلمت مع باشاغا ورأيت أن الرجل يريد أن يدخل سلماً.

#ليبيا_24

2022-08-27 01:19:09

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