ينوه مركز طب الطوارئ والدعم عند حدوث الاشتباكات بقرب المنزل باتّخاذ الاجراءات ا

ينوه مركز طب الطوارئ والدعم عند حدوث الاشتباكات بقرب المنزل باتّخاذ الاجراءات التالية:
– في حالة المنزل أكثر من طابق، النزول و الاحتماء في الطابق الأرضي
– جمع الاوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة ( كتيب العائلة ، جوازات السفر ، البطاقات الشخصية ، دفاتر الشيكات ، اوراق ملكية المنزل ، شهادات التخرج، الخ ) و وضعها ف مكان قريب دائماً
– وضع المجوهرات و الاشياء الثمينة و النقود في مكان معلوم
– ابعاد اسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة لتجنب إصابتها
– عدم غلق الابواب و النوافذ بشكل محكم و ترك نافذة أو نصف نافذة مفتوح دائماً لتجنب الضغط و تكسر الزجاج نتيجة القذائف
– تفادي التواجد في الغرف المطلة على الطريق
– في حالة الخروج من المنزل يجب إطفاء مفتاح الكهرباء الرئيسي في حالة خروج العائلة من المنزل
كما في حال وجود أي بلاغات التواصل مع غرفة الطوارئ على الرقم:
0916288000
#ليبيا_24
2022-08-27 03:07:03
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