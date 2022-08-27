ينوه مركز طب الطوارئ والدعم عند حدوث الاشتباكات بقرب المنزل باتّخاذ الاجراءات ا

ينوه مركز طب الطوارئ والدعم عند حدوث الاشتباكات بقرب المنزل باتّخاذ الاجراءات التالية:

– في حالة المنزل أكثر من طابق، النزول و الاحتماء في الطابق الأرضي

– جمع الاوراق المهمة للعائلة في حقيبة واحدة ( كتيب العائلة ، جوازات السفر ، البطاقات الشخصية ، دفاتر الشيكات ، اوراق ملكية المنزل ، شهادات التخرج، الخ ) و وضعها ف مكان قريب دائماً

– وضع المجوهرات و الاشياء الثمينة و النقود في مكان معلوم

– ابعاد اسطوانات الغاز أو المولدات من أماكن المنزل المكشوفة لتجنب إصابتها

– عدم غلق الابواب و النوافذ بشكل محكم و ترك نافذة أو نصف نافذة مفتوح دائماً لتجنب الضغط و تكسر الزجاج نتيجة القذائف

– تفادي التواجد في الغرف المطلة على الطريق

– في حالة الخروج من المنزل يجب إطفاء مفتاح الكهرباء الرئيسي في حالة خروج العائلة من المنزل

كما في حال وجود أي بلاغات التواصل مع غرفة الطوارئ على الرقم:

0916288000

#ليبيا_24

2022-08-27 03:07:03

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