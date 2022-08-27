انتصار #عبود، وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة #باشاغا، تُكذب السفيرة البريطانية كارولين #هورندال، والسفير الأمريكي ريتشارد #نورلاند، وتقول إنهم تحججوا بالمترشح الرئاسي #سيف_الإسلام #القذافي، لعدم إجراء #الانتخابات.

عبود: تصريحات السفيرة البريطانية، بأنهم من أوقفوا الانتخابات، لتحججهم بترشح سيف الاسلام “غير صحيحة”.

ــ تصريحات السفير الأمريكي، بأنه لا يمكن استمرار الانتخابات لعدة أسباب، وتحججه بشماعة سيف الإسلام، غير صحيحة أيضًا.

ــ هؤلاء يعلمون أن من سيفوز بالانتخابات ليس شخص هزلي دُمية، وهذا ما يمتاز به المرشحون الأقوياء المعروف لدى الناس من هم.

ــ #ليبيا لم ولن تحدث فيها انتخابات، إذا ما استمر شخص هزيل في الحكم، فالانتخابات تريد أشخاص أقوياء.

ــ من يتغني بالانتخابات، فهو كالذي يُطبطب على طفل للنوم، فلا وجود لانتخابات في ظل وضع أمني هش وانقسام المؤسسات.

ــ لا يمكن حماية صندوق الانتخابات في ظل وجود نظام المربعات الأمنية، وضعف وزارة #الداخلية.

ــ أي شخص مستفيد من الوضع الحالي تجد في كلامه “تنظيم الانتخابات”. #السبق

2022-08-27 05:20:51

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