عاجل.. آخر تطورات الأحداث: فتح جزء من الطريق الساحلي #الخمس ومرور عدد من الشاحن

#عاجل.. آخر تطورات الأحداث: فتح جزء من الطريق الساحلي #الخمس ومرور عدد من الشاحنات منه.
– حرب مشاة في مناطق باب بن غشير وشارع الزاوية وسط #طرابلس، بين قوات غنيوة #الككلي وهيثم #التاجوري.
– التاجوري يخسر معسكر الـ77 لصالح لطفي #الحراري رئيس الأمن الداخلي، ويسيطر على معسكر آخر تابع للاخير.
– تغير في التحالفات بين التشيكلات المسلحة، مما جعل رفقاء الأمس اعداء اليوم.
– تحشيدات في معسر الـ27 لقوات علي #بوزريبة ومعمر #الضاوي الموالية لفتحي #شاغا.
اختفاء تام لقوات أسامة #جويلي حتى اللحظة. #السبق
2022-08-27 05:00:15
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