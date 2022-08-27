دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت

27/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تبقي الأجواء معتدلة ومستقرة علي مناطق غرب ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى في معدلاتها الفصلية حيث تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 29 – 33 ) مْ وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي خلال اليومين القادمين ، وتكون علي مناطق الوسط والجنوب مابين ( 37 – 41 )مْ.

بينما تتكاثر السحب من حين لأخر علي المناطق الشرقية حيت تبقى الاحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي خاصةً المنطقة الممتدة من ( المرج – الجبل الأخضر حتى درنة).

والله اعلم